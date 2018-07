«Gracias Cristiano», l’addio del Real Madrid a CR7 – VIDEO

Ecco il video di oltre sette minuti postato sui social dagli account ufficiali del Real Madrid per salutare la partenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Gracias Cristiano. Un video del Real Madrid, pubblicato su Twitter attraverso i canali ufficiali delle merengues, per salutare il campione portoghese dopo nove lunghi anni in Spagna. Dopo il comunicato ufficiale e la lettera d’addio di CR7, passato alla Juventus per 112 milioni di euro, la società iberica ha voluto salutare personalmente il proprio ex beniamino con le immagini più emozionanti di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid. Dal rigore decisivo in finale di Champions contro l’Atletico Madrid alla rete contro il Liverpool, passando naturalmente dalla doppietta rifilata proprio alla Juventus nella notte di Cardiff, ma non solo.

Sei minuti e trentasette secondi di video celebrativo per dire addio alla bandiera che più di tutti ha contraddistinto il club spagnolo in questa fase storica. Si chiude dopo nove anni l’epopea di Ronaldo con le merengues. Boom di like e retweet della tifoseria madrilena, ben 64mila i retweet e oltre 110mila i like. Numeri da macchina mediatica qual è il campione portoghese, il cui trasferimento alla Juventus è stata la breaking news del giorno. Se non dell’estate.