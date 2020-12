Gravina: «Juve-Napoli? Dispiace per i giuristi, sono stati mortificati»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della decisione del Collegio di Garanzia del Coni su Juventus-Napoli. Le sue parole

Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, ha parlato della decisione relativa a Juventus-Napoli.

JUVE-NAPOLI – «La sentenza del Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli? Può dispiacere solo che in questo momento ci sia poco dialogo e la mortificazione per i giuristi di altissimo livello di cui si compone sia il Tribunale nazionale e la Corte d’appello e per un professionista di altissimo spessore come Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega Serie A».

RITORNO TIFOSI NEGLI STADI – «Dipende molto dallo sviluppo e dall’evoluzione della pandemia, ma soprattutto dall’efficacia di questo vaccino che sta partendo ormai in tutta Europa. L’auspicio e’ quello di rivedere gli spettatori il prima possibile: al riguardo chiediamo pari trattamento e pari dignita’ tra le diverse categorie sociali».