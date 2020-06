Gravina: «Godiamoci la ripresa del calcio, ma ancora ci sono rischi»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di elevensports.it durante il programma MaratonaSport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di elevensports.it durante il programma MaratonaSport per parlare della ripresa del calcio:

«Godiamoci la ripartenza, sapendo che dobbiamo ancora limare qualche piccola restrizione imposta dal Cts. Ci sono ancora dei rischi, dobbiamo governarli in maniera corretta. Domani (con la Coppa Italia, ndr) il calcio in Italia riparte in linea con quello che è avvenuto a livello europeo, è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo evitato l’onda delle offese e dell’esclusione dal campo internazionale. Conseguire questo obiettivo non è stato facile, le condizioni oggettive non hanno dato massima serenità. Abbiamo vissuto momenti complicati e di tensione».