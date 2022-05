Gravina, Juventus Women: «Raggiunto un traguardo storico»

Gabriele Gravina ha premiato la Juventus Women per il quinto scudetto consecutivo vinto dalle bianconere. Le sue parole

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha premiato le bianconere per la vittoria del quinto titolo consecutivo. Ecco le sue parole:

«Faccio i complimenti alla dirigenza, alle calciatrici e allo staff tecnico per l’ennesimo successo raggiunto. Si tratta di un traguardo storico, che rappresenta una vera e propria pietra miliare per il movimento femminile italiano e conferma la qualità dell’organizzazione e della squadra bianconera. In attesa della disputa della finale di Coppa Italia, il tricolore è già arrivato a suggello di una stagione esaltante che ha visto protagonista la Juventus anche in campo internazionale, accorciando in maniera sensibile il gap che da sempre distanzia il calcio femminile italiano da quello europeo. Ciò a conferma della bontà delle scelte e degli investimenti che la società sta facendo da anni in questo settore, trainando il movimento nazionale e avvicinando sempre più nuovi appassionati a questa splendida disciplina».