Gravina mette un tetto alle spese dei club: «Ecco la mia proposta»

Gabriele Gravina ha parlato nella lunga conferenza stampa dopo il Consiglio Federale odierno. Le sue parole

TETTO ALLE SPESE – «Mi sono permesso di consigliare a tutte le componenti di valutare una mia proposta che tenga conto del tenere sotto controllo la gestione dei costi. Quando si è sul mercato capisco che bisogna avere maggiore ricavi ma nell’ambito dell’economia di mercato, maggiori ricavi uno stato di salute della società. Perchè se i costi superano i ricavi tu comunque fallisci. Non possiamo più permettere di avere la politica dei costi fuori controllo. Ho chiesto di valutare la possibilità di non superare dalla stagione 2021-2022 l’80% dei costi rapportato ai monti ricavi. In modo tale da ottenere una riduzione dei costi significativa. Questo non vuol dire bloccare l’economia di mercato, perchè chi ha voglia di spendere di più lo potrà fare tranquillamente basta che abbia le garanzie e dimostri di avere quelle risorse che sostiene. In questo modo blocchiamo forme alternative molto ingegnose che possano distorcere la competizione sportiva».