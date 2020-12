Gravina: «Mi auguro si aprano presto gli stadi. Laboratorio unico per i tamponi»

Gabriele Gravina ha parlato a margine del Consiglio Federale che si è tenuto questa mattina

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del Consiglio Federale che si è tenuto questa mattina e che ha approvato la possibilità per il mercato invernale, da parte delle società, di poter acquistare calciatori purché il saldo negativo derivante dalle operazioni di trasferimento o acquisizione non superi, per l’intera sessione, il massimale di 2,5 milioni di euro.

RIAPERTURA STADI – «Fino al 7 gennaio siamo ingessati. Il mio è un auspicio; se si aprono tutti i settori, mi auguro che anche gli stadi vengano aperti al pubblico».

CENTRALITA DEI TAMPONI – «Ritengo che ci debba essere una centralità di gestione per una serie di motivi, anche per dati scientifici o per evitare polemiche. Visto che ciò non è avvenuto ci incontreremo e ne parleremo nella speranza che quando lo faremo non servirà più».