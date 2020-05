Gravina: «Nuovo stop del campionato? Playoff e playout. In caso di sospensione definitiva…»

Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport della possibile sospensione definitiva del campionato. Le parole del presidente FIGC

Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport spiegando cosa succederebbe in caso di sospensione definitiva del campionato. Le sue parole.

NUOVO STOP – «Abbiamo sempre limitato quello che in tanti hanno invocato come piano B. Il nostro è un progetto strutturale, molto chiaro, contenuto in una delibera di Consiglio Federale che prevede due soluzioni in caso di stop. In caso di sospensione momentanea, faremo ricorso a playoff e playout. È un format più contenuto e leggero che garantisce un risultato per merito sportivo. In caso di sospensione definitiva, ricorreremo a un algoritmo che proporremo al Consiglio Federale l’8 giugno: terrà conto di diversi fattori e sarà comunque legato ai risultati sul campo in modo che si arrivi alla definizione di questo campionato. Sarà una cristallizzazione della classifica, ma in proiezione con la fine del campionato».