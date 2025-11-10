Hanno Detto
Gravina non ha dubbi e chiarisce: «Arbitri? Non possiamo pretendere da loro l’infallibilità». Le sue dichiarazioni
Gravina, il presidente della FIGC non ha dubbi e chiarisce: «Arbitri? Non possiamo pretendere da loro l’infallibilità»
Nella giornata di oggi, lunedì 10 novembre a Roma, si è svolto un incontro promosso dalla FIGC.
Alla riunione hanno preso parte i vertici della Federazione, dell’AIA, della Lega Serie A, tutti gli arbitri della CAN e i dirigenti delle società di massima serie. Un appuntamento importante, sottolineato anche dalle dichiarazioni del presidente Gravina.
PAROLE GRAVINA – «Mi sono fatto promotore di questo incontro, per il quale ringrazio della disponibilità i Club e tutti gli arbitri, per consolidare il necessario spirito di collaborazione tra tutti i protagonisti del nostro campionato.
Per questo chi difende gli arbitri, difende la dignità del calcio, di chi lo gioca e anche di chi tifa, non possiamo pretendere da loro l’infallibilità»
