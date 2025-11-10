Lazio, il comunicato sugli arbitri: la società sottolinea rispetto e collaborazione verso la categoria: l’AIA ringrazia il club

La Lazio prende posizione sugli arbitri con una nota: l’AIA accoglie con favore le parole della società e ringrazia il club biancoceleste

La Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale per precisare la propria posizione dopo le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri sugli arbitri. La società ha voluto ribadire la vicinanza al movimento arbitrale italiano, sottolineando l’importanza di sostenerlo in questa fase di rinnovamento e trasformazione.

Le parole del club non hanno incontrato unanime consenso tra i tifosi biancocelesti, ma hanno ricevuto un riscontro positivo da Antonio Zappi. Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, secondo quanto appreso da LaPresse da fonti vicine all’AIA, ha infatti espresso apprezzamento per la nota diffusa dalla Lazio.

Nella stessa giornata, Zappi ha partecipato a un incontro istituzionale che ha visto coinvolti arbitri, Figc, Lega Serie A e società di massima serie. Un appuntamento che ha contribuito a rafforzare il dialogo tra le diverse componenti del calcio italiano, in un momento particolarmente delicato per la categoria arbitrale.