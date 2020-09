Gravina: «Poche speranze per il ricorso della Roma sul caso Diawara»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine del premio Colalucci. Queste le sue dichiarazioni sul ricorso della Roma

RICORSO ROMA – «Ci sono poche speranze per un eventuale ricorso. C’è stata l’applicazione di una norma molto chiara, ma lasciamo ogni valutazione ai giudici che sono molto attenti e preparati e possono dare un giudizio più preciso».

NATIONS LEAGUE A BERGAMO – «Vorremmo aprire oltre i mille spettatori consentiti. Lo meriterebbero i tifosi e la città di Bergamo. La speranza è che qualcuno capisca in termini di sensibilità quanto sia importante. Noi non vogliamo aprire i botteghini, vogliamo solo invitare e far partecipare in quell’occasione tutti quelli che sono stati un esempio di attaccamento per questo Paese».