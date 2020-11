Gravina scrive alla politica: «Non fermate il calcio, si rischia un collasso»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha scritto ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza. Questo il messaggio

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha scritto ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza chiedendo di non stoppare il calcio nonostante la pandemia di Coronavirus.

«Non fermate il calcio, c’è il rischio che collassi il sistema». Questo il messaggio della mail svelato dal Corriere dello Sport. A poche ore dalle nuove misure restrittive varate dal Governo, in via Allegri, infatti, temono possa arrivare un nuovo stop ai tornei come già avvenuto a marzo, una condanna a morte per l’intero movimento.