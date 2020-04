Gravina: «Stop agli altri sport e non al calcio? Ha una sua specificità»

L’intervento del Presidente della FIGC Gabriele Gravina: ecco le sue parole sul mancato stop definitivo ai campionati di calcio

Interpellato dall’ANSA, Gabriele Gravina ha commentato le dichiarazioni del presidente del CONI Malagò riguardo al mancato stop definitivo della Serie A e degli altri campionati di calcio sul territorio italiano. Ecco le parole del numero uno della FIGC.

«Tutti si fermano e il calcio no? Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline. Il calcio ha una sua specificità, lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico del lockdown».