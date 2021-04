Gravina su Marotta: «Non ci sono presupposti per la sfiducia»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato anche di Beppe Marotta e della possibile sfiducia come Consigliere Federale

«Marotta è consigliere federale e non ci sono presupposti per sfiducia, non è previsto nella norma. C’è un collegamento con la Lega che lo ha votato, non è stato menzionato oggi. Non possiamo pensare di fare una riforma da soli spettatori».