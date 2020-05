Gravina sul calcio femminile: «Lavoriamo affinché la stagione si chiuda entro luglio»

Gabriele Gravina ha parlato della ripresa del calcio italiano: le dichiarazioni del presidente della FIGC

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la ripartenza del calcio femminile.

CALCIO FEMMINILE – «Mi piacerebbe molto che il campionato avesse la possibilità di concludersi, sarebbe un momento di grande esaltazione per tutto il movimento, di rispetto e pari dignità. Stiamo cercando di accompagnare il calcio femminile per far sì che possa chiudere la stagione entro luglio».