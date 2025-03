Gravina contro gli ultras: «I giocatori che andranno sotto la Curva verranno squalificati! Un divieto da rispettare»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato degli Ultras e del divieto di un giocatore di venire sotto la Curva

PAROLE – «È un’immagine vietata dalle norme, e non da oggi. Ho chiesto di far applicare il codice, c’è la squalifica per chi accetta di prestarsi a un’autentica gogna. Il capo della Polizia si sta coordinando con le questure, ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi per il lavoro fatto»