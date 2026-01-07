Graziani critica Vanoli: «Kean poteva entrare molto prima! Guardavo il cronometro e mi chiedevo una cosa». Il pensiero dell’ex attaccante

A Radio Bruno, Francesco Graziani analizza la gestione di Moise Kean contro la Cremonese. L’ex bomber critica il tecnico Paolo Vanoli per l’ingresso tardivo della punta viola, convinto che potesse giocare di più. Sulla salvezza dei Gigliati, auspica un traguardo anticipato, ritenendo l’organico superiore alla scorsa stagione.

LA GESTIONE DI KEAN CONTRO LA CREMONESE – «Qualche giorno di allenamento saltato non compromette la forma fisica di un calciatore. Giusto non rischiarlo dall’inizio, ma Kean poteva entrare molto prima. Venti, venticinque minuti nelle gambe li aveva sicuramente. Guardavo il cronometro e mi chiedevo: ‘Ma quando lo fa entrare?’. Per fortuna ha fatto gol, ma il cambio di Vanoli è stato tardivo».

SUL TEMA SALVEZZA – «L’importante è raggiungerla, non importa quando. Resto convinto che la Fiorentina abbia una rosa superiore a quella della scorsa stagione, nonostante le difficoltà incontrate. Mi auguro che la salvezza arrivi con un certo anticipo, sarebbe fondamentale per programmare il futuro. Credo molto nel lavoro settimanale, è lì che si vede la mano dell’allenatore. La domenica, a parte la formazione iniziale, Vanoli può incidere poco: in campo ci vanno i giocatori».