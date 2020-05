Grifo: «Italia, fai come la Bundesliga. Io in A? Simpatizzo per l’Inter»

Parola agli italiani in Germania, parla Vincenzo Grifo, calciatore del Friburgo convocato anche da Mancini in Nazionale

Vincenzo Grifo, esterno del Friburgo, ha parlato a Sky Sport, dicendo la sua sulla ripartenza della Bundesliga e anche sul suo possibile futuro in Italia. Ecco le parole di uno degli italiani in Germania.

LA RIPARTENZA – «Facciamo due controlli a settimana, uno il lunedì e l’altro il venerdì. Poi andiamo in ritiro in albergo il sabato. I tifosi mancano, ma la palla resta sempre la stessa: ero contento in campo. Non abbiamo paura. Sicuramente tutto è un po’ strano ma ci siamo preparati. La Serie a dovrebbe fare come la Bundesliga».

FUTURO IN ITALIA – «Quando ero giovane sono stato vicino alla Lazio. Contatti con la Fiorentina di recente? No. Io tifoso dell’Inter? Beh, io ho iniziato da tifoso dell’Inter e un po’ lo sono ancora adesso. Guardo tutta la Serie A, un occhio sull’Inter lo do sempre. Non si sa mai».