Grifo racconta: «Ecco perchè ho indossato la maglia numero 10 con l’Italia»

Vincenzo Grifo ha parlato ai microfoni di TMW svelando anche un aneddoto sulla sua prima convocazione in Nazionale.

CONVOCAZIONE – «Sono sincero, è stato emozionante. Quando sono ritornato a casa non ci credevo. Per me era la prima convocazione, Insigne, Jorginho e Chiellini non erano più nel gruppo».

GRIFO – «Stavamo facendo una partitella, Bonucci aveva la lista dei numeri, Insigne se n’è andato dicendo “il dieci è libero”, stava scherzando con Marco Verratti. Io ero al tavolo, loro mi han guardato e ho risposto “non posso, sono alla prima convocazione”. Però avevano già deciso».

NUMERO 10 – «Ma sì, mi sono detto di provarci. Da bimbo avevo la maglia della nazionale, numero dieci, del mercato. Quelle che costavano cinque euro. Ora ho l’originale a casa sul muro. I miei amici, quando vengono a casa mia, mi prendono in giro. “Ma questa non è originale, non è vera, è falsa”. No no, io ho giocato con la Nazionale, con il dieci. Poi abbiamo vinto, è stata una grande serata, contro gli Stati Uniti, vincendo all’ultimo minuto. È stato spettacolare».