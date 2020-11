Guardiola: «Agüero? Mai vista una superstar così…» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato di Sergio Aguero

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di Sergio Aguero.

«Non è ancora al meglio della sua condizione. Non dimentichiamoci che è rientrato da un infortunio e poi si è fatto di nuovo. Ha bisogno di ritrovare la condizione migliore, le qualità per fare gol le ha sempre avute e sempre le avrà. Non abbiamo dubbi su questo, ma gli serve tempo per lavorare in allenamento. Ha sette mesi per dimostrare tutto il suo valore».