Guardiola: «Col Real dovremo giocare a un altro livello…» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato dopo la sconfitta in semifinale di FA Cup contro l’Arsenal: queste le sue parole – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato dopo la sconfitta in semifinale di FA Cup contro l’Arsenal dicendosi preoccupato in vista dell’incrocio in Champions contro il Real Madrid.

«Forse l’uscita dalla FA Cup ci servirà da lezione, ma non è detto che accada. Sicuramente non abbiamo giocato molto bene contro il Bournemouth e lo stesso è accaduto contro l’Arsenal, soprattutto nel primo tempo. Non posso dire altro perché la nostra situazione è abbastanza chiara. Non ci vuole un genio per capire che se vogliamo avere qualche possibilità di passare contro il Real Madrid dobbiamo fare meglio, alzare il nostro standard. Altrimenti rischiamo».