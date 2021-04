Guardiola contro la Superlega: «Non è sport se non importa se perdi»

Anche Pep Guardiola non ha speso parole di elogio per la nuova Superlega

Il Manchester City è tra i club fondatori della nuova Super League, ma il suo allenatore Pep Guardiola non sarebbe tanto d’accordo. Il manager, in conferenza stampa, ha infatti puntato il dito contro la competizione.

«Non è sport quando non c’è relazione tra impegno e successo. Non è sport se non importa se perdi. Ho detto molte volte che voglio la migliore competizione possibile. Non è giusto se le squadre combattono al vertice e non possono qualificarsi».