Guardiola: «Così non va davanti alla porta, se non segniamo di più…» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City contro il Southampton

«Noi dobbiamo cercare di vincere le partite e tornare lassù il prima possibile, più vicini alla vetta della classifica. La realtà però è che in questo periodo non andiamo bene davanti alla porta. Non abbiamo avuto molte occasioni nella prima frazione. Nel secondo tempo, però, non siamo riusciti a concretizzare le nostre opportunità di chiudere la gara»