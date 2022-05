Guardiola: «Dipendesse da me resterei al City altri 10 anni». Le parole del tecnico catalano sul futuro

Pep Guardiola ha così affrontato il tema futuro ai microfoni di Sky Sports UK.

Le sue parole: «Se deciderò di rinnovare con il Manchester City, lo farò alla fine della prossima stagione. Non prima. Dovremo vedere, io e la squadra, se stiamo bene insieme. Allo stesso tempo, se dipendesse da me potrei rinnovare per altri 10 anni con il City . Ma ripeto, ci vuole tempo».