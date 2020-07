Guardiola: «In un club senza soldi non sarei nessuno» – VIDEO

Pep Guardiola ha risposto in maniera piccata quando è stato interpellato sul Fair Play Finanziario. Le sue parole

Pep Guardiola ha parlato del suo futuro al Manchester City e del Fair Play Finanziario. Queste le parole del tecnico catalano.

«Questo è un club incredibilmente solido. Con Pep o senza Pep. Non fatevi ingannare, non ci saranno problemi. Il City ha vinto prima che arrivassi qui. Con Mancini e Pellegrini hanno vinto tanti titoli giocando un bel calcio. Quando io andrò via, non so quando, il club sarà solido. Questa è la cosa importante».

MERCATO – «Sanchez? Lo volevamo, ma non potevamo permettercelo. Volevamo Harry Maguire ma non potevamo pagarlo quanto ha fatto il Manchester United. Anche gli altri club hanno soldi. Abbiamo speso più negli ultimi dieci anni che in tutta la storia, vero, però, 20 o 30 anni fa Arsene Wenger, che difende il Fair Play Finanziario, ha speso un sacco di soldi. Così come lo United di Sir Alex Ferguson. Se vuoi essere al top, devi spendere, non c’è altra strada. Se no, è più difficile: per quanto bravo tu possa essere come allenatore, senza giocatori validi non puoi esserlo abbastanza. Senza i miei giocatori, io sono zero. Quindi, ho bisogno di club forti economicamente, come tanti club, per farlo».