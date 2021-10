Guardiola incensa Xavi: «È pronto, ha più esperienza di me quando presi il Barcellona»

Pep Guardiola benedice Xavi, pronto a sedersi sulla panchina del Barcellona

Xavi è ormai pronto a sedersi sulla panchina del Barcellona e Pep Guardiola non può che esserne più felice. L’allenatore del Manchester City, in conferenza stampa, ha incensato l’arrivo del suo ex calciatore in blaugrana.

XAVI PRONTO – «Non ho alcun dubbio che Xavi sia pronto a prendere il posto. Conosce il calcio, ha passione e pure più esperienza di me quando presi le redini del Barcellona. Il successo però dipende dall’impegno e dalla qualità dei suoi giocatori. La nostra influenza sul gioco è molto inferiore rispetto a quanto la gente creda. Quasi tutto dipende dalla qualità dei calciatori».