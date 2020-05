Guardiola prossimamente in Italia? Il vice svela: «Ha quell’idea dall’inizio»

Guardiola allenerà in Italia, il vice svela: «Ha quell’idea sin dall’inizio». Le dichiarazioni di Manuel Estiarte, secondo del tecnico catalano

Cosa c’è nel futuro di Pep Guardiola? Ha fatto chiarezza, Manuel Estiarte, braccio destro del tecnico catalano, a Il Secolo XIX.

«Posso dire che Pep ama l’Italia e ha mantenuto amicizie e affetto, anche se qui ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua carriera, quando venne accusato di doping e prosciolto solo dopo sette anni. Ma lui ama l’Italia e l’Italia sta recuperando da momenti meno splendidi che ha vissuto in tempi recenti. L’idea di partenza, quando Guardiola cominciò, era di allenare nei quattro grandi campionati: Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Non le dico che succederà ma perché non dovrebbe? Però una cosa è certa: Pep non allenerà ancora per molto, non farà come Ferguson in panchina fino a 70 anni».