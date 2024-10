Guardiola sul futuro: «Italia? Se Baggio mi accompagna...»

Il tecnico del Manchester City ha parlato del suo possibile futuro nel Belpaese, dove ci ha giocato da calciatore

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Che Tempo Che Fa ospite di Fabio Fazio sul NOVE parlando di varie tematiche sul calcio. Queste le dichiarazioni sul suo possibile futuro in Italia, dove tornerà da avversario per sfidare la Juventus in Champions League.

PAROLE – «Non ho ancora deciso il mio futuro. Se Roberto Baggio mi accompagna vengo in Italia a fare l’assistente. Dove andrei? Beh il Genoa non è una brutta squadra (ride ndr.). Squadra che non vorrei affrontare in Champions? Il Barcellona. Nuova formula? Non ci ho capito niente nemmeno io. Ci sono più partite».

Già in passato Guardiola è stato accostato al nostro campionato, più precisamente alla Juventus, ma alla fine non si è fatto niente. Ovviamente non è da escludere che in futuro Pep potrebbe tornare in Italia, nazione che ha sempre apprezzato parecchio.