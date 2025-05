Guardiola, che guaio! Il tecnico saluta tre assistenti e adesso deve ricostruire lo staff tecnico: la nota ufficiale

Pep Guardiola, che guaio! L’allenatore saluta tre assistenti e ora deve ricostruire lo staff tecnico: la nota ufficiale del club inglese

Pep Guardiola si trova ora di fronte alla necessità di ricostruire il suo staff tecnico dopo l’addio di tre figure chiave del Manchester City. Il club inglese ha ufficializzato con una nota la partenza degli allenatori assistenti Juanma Lillo e Inigo Dominguez, che lasceranno a fine contratto, e di Carlos Vicens, che ha accettato un ruolo da allenatore al Braga.

COMUNICATO – «Gli allenatori assistenti Juanma Lillo e Inigo Dominguez lasceranno il Manchester City alla scadenza dei loro contratti.

Lillo, che ha espresso il desiderio di tornare a casa in Spagna, ha vissuto due periodi di grande successo nel Club dopo essere entrato a far parte della squadra come vice allenatore di Pep Guardiola nel 2020. Ha lasciato il City nell’estate del 2022 per diventare capo allenatore dell’Al-Sadd, prima di rientrarvi come vice nel 2023. Anche Dominguez se ne va, dopo aver supportato Guardiola e i giocatori negli ultimi due anni.

Inoltre, anche Carlos Vicens ha lasciato il Club dopo aver accettato di diventare l’allenatore della squadra portoghese del Braga. Lo spagnolo, entrato a far parte del Club nel 2017, ha contribuito a guidare l’Under 18 alla conquista della FA Youth Cup nel 2020 e faceva parte dello staff tecnico di Guardiola da quattro anni. Gli allenatori assistenti che succederanno a Juanma, Inigo e Carlos saranno annunciati a tempo debito.

Tutto il personale del Manchester City augura il meglio a Juanma, Inigo e Carlos e li ringrazia per il loro contributo a un periodo di grandi successi per il Club».