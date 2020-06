Guardiola vede la final eight: «Sarebbe un onore giocare in Portogallo» – VIDEO

Dopo la vittoria contro l’Arsenal Pep Guardiola ha parlato della final eight di Champions League in Portogallo

Dopo la vittoria contro l’Arsenal, che ha segnato la ripartenza della Premier League, Pep Guardiola ha parlato della final eight di Champions League in Portogallo. Le sue parole.

«L’unica certezza è che abbiamo vinto l’andata e che abbiamo il ritorno contro la squadra più in forma d’Europa in questa competizione. Il Real Madrid è la squadra regina. Tutto può succedere chiaramente, manca ancora tanto tempo. Solo nel caso in cui dovessimo riuscire a qualificarci ai quarti sarebbe un onore andare nel Paese di Joao Cancelo e Bernardo».