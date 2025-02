Gudmundsson Fiorentina, 45 giorni fuori e prestazioni che non convincono: i viola ragionano sul riscatto

Gudmundsson Fiorentina, un altro stop l’islandese: tra i tanti infortuni e le prestazioni non convincenti, la dirigenza ragiona sul riscatto

45 giorni fuori per Albert Gudmundsson: l’islandese della Fiorentina si ferma per un problema al coccige e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, la dirigenza viola si interroga sul da farsi per il futuro.

Il calciatore, in prestito dal Genoa, al momento non ha convinto tra tante defezioni per infortunio e prestazioni non all’altezza delle aspettative con cui è arrivato a Firenze. La dirigenza ha già pagato 6 milioni per il prestito oneroso, a cui si aggiunge un bonus di 2 in caso di 50% di presenze con i viola o di mancato riscatto fissato a 17 milioni. A far ragionare i viola c’è anche il processo ancora aperto contro di lui per cattiva condotta sessuale a Reykjavik: assolto in primo grado, ma con l’appello in corso.