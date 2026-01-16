Manchester City
Guehi Manchester City, scatto decisivo: il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace!
Guehi Manchester City, scatto decisivo: il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace! Guardiola si appresta ad accoglierlo
Il Manchester City piazza l’affondo decisivo per Marc Guehi. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, i Citizens hanno compiuto passi avanti sostanziali nelle ultime dodici ore, trovando un principio d’intesa economica con il possente centrale della nazionale inglese. La dirigenza dei campioni d’Inghilterra è ora pronta a formalizzare l’offerta definitiva anche al Crystal Palace: il nuovo rinforzo per la retroguardia di Pep Guardiola è ormai a un passo dalla firma.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City advance on Marc Guehi deal as big approach has been made in the last 12h.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026
Manchester City presented important proposal to Guehi in terms of contract, eventually ready to proceed also with Crystal Palace.
Deal now closer with #MCFC. 🏴 pic.twitter.com/WLBka7ueqO
PAROLE – «Il Manchester City avanza sull’accordo per Marc Guehi, dopo che nelle ultime 12 ore si è assistito a un grande avvicinamento. Il Manchester City ha presentato a Guehi un’importante proposta contrattuale, pronto poi a procedere anche con il Crystal Palace. Affronta ora più da vicino».
QUI: le notizie del giorno sul calcio estero.