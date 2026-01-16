Connect with us

Guehi Manchester City, scatto decisivo: il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace!

Guehi Manchester City, scatto decisivo: il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace! Guardiola si appresta ad accoglierlo

Il Manchester City piazza l’affondo decisivo per Marc Guehi. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, i Citizens hanno compiuto passi avanti sostanziali nelle ultime dodici ore, trovando un principio d’intesa economica con il possente centrale della nazionale inglese. La dirigenza dei campioni d’Inghilterra è ora pronta a formalizzare l’offerta definitiva anche al Crystal Palace: il nuovo rinforzo per la retroguardia di Pep Guardiola è ormai a un passo dalla firma.

PAROLE – «Il Manchester City avanza sull’accordo per Marc Guehi, dopo che nelle ultime 12 ore si è assistito a un grande avvicinamento. Il Manchester City ha presentato a Guehi un’importante proposta contrattuale, pronto poi a procedere anche con il Crystal Palace. Affronta ora più da vicino».

