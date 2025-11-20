Guendouzi lascerà la Lazio? Spunta fuori una nuova indiscrezione sulla squadra biancoceleste in ottica mercato

Guendouzi nel mirino: l’Inter osserva il centrocampista della Lazio. La situazione non lascia dubbi

Il calciomercato torna a movimentare l’ambiente biancoceleste e, ancora una volta, il protagonista delle indiscrezioni è Matteo Guendouzi. Dopo un’estate in cui diversi club della Premier League avevano provato a strapparlo alla Lazio, il francese aveva scelto di rimanere a Roma e di proseguire il suo percorso sotto la guida del club di Lotito. Ora, però, le sirene arrivano dall’Italia: alcune fonti francesi parlano di un concreto interessamento da parte dell’Inter, intenzionata a valutare nuovi rinforzi per il proprio centrocampo.

La voce, diffusa dal portale transalpino footballclubdemarseille.fr, ha immediatamente avuto grande eco. Secondo i media francesi, Guendouzi sarebbe considerato un profilo perfetto per le esigenze nerazzurre: intensità nei duelli, capacità di recupero palla, dinamismo e grande propensione alla corsa lo rendono un calciatore molto apprezzato dai club che cercano mezzali complete. Da qui l’idea dell’Inter di monitorare la sua situazione e capire se esistano margini per una trattativa.

Un giocatore centrale nel progetto biancoceleste

Alla Lazio, però, Guendouzi rappresenta uno dei punti fermi della rosa. Arrivato con grandi aspettative, si è presto ritagliato un ruolo di primo piano grazie alla sua personalità e alla sua capacità di interpretare più fasi di gioco. Non a caso il club gli ha fatto firmare un contratto lungo, valido fino al 2028, elemento che testimonia la volontà di costruire attorno a lui una parte importante del futuro della squadra.

Pur non essendo considerato totalmente intoccabile—come accade per quasi tutti i giocatori del panorama internazionale—la Lazio non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte irrisorie. Secondo quanto filtra, solo una proposta pari o superiore ai 30 milioni di euro potrebbe spingere la dirigenza ad aprire una discussione. Una cifra che riflette la crescita del giocatore e il suo peso nei piani tecnici attuali.

Un’uscita difficile a gennaio, più probabile in estate

La sessione invernale, tuttavia, rappresenta un ostacolo importante. Privarsi di un titolare a metà stagione sarebbe rischioso rispetto agli equilibri tattici e alla continuità di rendimento di cui la Lazio ha bisogno. Per questo motivo un trasferimento immediato viene considerato poco probabile, salvo offerte davvero fuori mercato.

L’evoluzione della vicenda dipenderà dalle mosse dell’Inter e dagli eventuali sviluppi nei prossimi mesi. Quel che è certo è che Guendouzi continua a essere un nome caldo nel panorama del calciomercato, simbolo della sua crescente importanza e del valore riconosciuto al suo profilo.

