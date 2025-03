Guerra in Ucraina, De Zerbi risponde a Trump: «Dica quello che vuole, la Russia ha invaso, io ero lì e so la verità»

Guerra in Ucraina, Roberto De Zerbi risponde a Donald Trump e alle parole del presidente americano: «La Russia ha invaso l’Ucraina, è la verità»

Roberto De Zerbi, tecnico dell’Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno dell’OM contro il Nantes di domenica sera. Il tecnico italiano ha commentato anche le dichiarazioni di Donald Trump sulla guerra in Ucraina, in cui il presidente americano ha negato le responsabilità dell’invasione russa. Di seguito le sue parole.

GUERRA IN UCRAINA – «In questi giorni ho letto che Trump ha detto che la Russia non ha invaso l’Ucraina, ma io ero in Ucraina e conosco la verità, poi ognuno può pensare quello che vuole e vedere le cose a modo suo».

FUTURO – «Ho sempre detto che dopo il Marsiglia non allenerò altre squadre in Francia, ma questo non vuol dire che voglio andarmene domani o a fine anno, vorrei restare due, tre o quattro anni, non lo so».