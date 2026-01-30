Guessand Crystal Palace, è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta, ma la Juventus era interessata? La verità

Guessand Crystal Palace, è stato ufficializzato il sostituto di Mateta, diretto al Milan. Ma la Juventus lo voleva? La verità

Il valzer delle punte in Premier League segna un colpo ufficiale che potrebbe avere ripercussioni a catena sul mercato internazionale. Il Crystal Palace ha sciolto le riserve e ha chiuso l’acquisto di Evann Guessand. L’attaccante, che lascia l’Aston Villa dopo una parentesi a Birmingham, è il rinforzo scelto dal club londinese per ridisegnare il proprio reparto offensivo in queste ultime ore di trattative. L’operazione è stata ufficializzata: il giocatore arriva a Selhurst Park con la formula del prestito con clausola di diritto di riscatto.

Il retroscena: Juventus mai in corsa

La notizia dell’accordo porta con sé un importante chiarimento riguardo alle voci circolate nelle ultime ore in Italia. Diversi rumors avevano accostato Guessand alla Juventus, ipotizzando un inserimento last-minute di Ottolini e Comolli per l’attaccante franco-ivoriano. Tuttavia, Romano ha smentito categoricamente questa pista, definendo le indiscrezioni sui bianconeri “errate”. La realtà dei fatti è che il giocatore aveva già dato la sua parola al Crystal Palace da tempo, accettando il progetto delle Eagles senza mai aprire concretamente al trasferimento a Torino. La Juventus, dunque, non è stata “beffata”, ma semplicemente non è mai stata la destinazione prescelta dal calciatore.

Chi è Guessand: il sostituto di Mateta?

Evann Guessand porta a Londra un mix di fisicità ed esplosività. La sua capacità di attaccare la profondità e di difendere il pallone lo rende un profilo molto simile a quello di Jean-Philippe Mateta. L’arrivo di Guessand al Palace è letto dagli addetti ai lavori come la chiave di volta decisiva per sbloccare le uscite: con il nuovo bomber in rosa, il club londinese ha ora la copertura necessaria per dare il via libera definitivo alla cessione di Mateta (direzione Milan), completando quel domino di attaccanti che ha tenuto banco per tutto il mese di gennaio.