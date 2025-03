Guidolin: «Italiano come Klopp, il suo calcio offensivo si basa su questo. Lui ha fatto come me a Udine. Il finale di campionato del Bologna sarà come una Parigi-Roubaix...»

Le parole di Francesco Guidolin, ex allenatore, sul lavoro che sta svolgendo Vincenzo Italiano al Bologna. Tutti i dettagli

Francesco Guidolin ha guidato il Bologna nel passato, lasciando ottimi ricordi. Oggi su La Gazzetta dello Sport affronta i temi legati al momento brillante della formazione di Vincenzo Italiano.

IL PRESSING ALTO – «Quello che piace a me di Italiano è il pressing altissimo, andare in undici nella metà campo avversaria, rubare palla, correre, attaccare. È lì che si misura la personalità di una squadra, la sua mentalità offensiva. Se hai la capacità di invadere la metà campo avversaria nella fase di non possesso allora ecco: quello è il calcio offensivo. Ed è anche il calcio che sta facendo Italiano. Mi piace tantissimo. Non ci siamo mai incontrati. Me lo ricordo come giocatore, sì. Però gli faccio i complimenti».

LUI A UDINE COME ITALIANO A BOLOGNA – «Solo la voglia di misurarsi con un ambiente diverso. E coraggio. Italiano è stato molto coraggioso. Io avevo sostituito Zaccheroni. Erano stati ceduti giocatori importanti: Bierhoff, Helveg. Ma io, dentro di me, sentivo la voglia di misurarmi con un ambiente diverso. E allora scelsi di andare a Udine, mi ero sempre sentito attratto dal Friuli. Andò bene, arrivammo quinti. Mandammo la Juventus in Intertoto vincendo lo spareggio in due partite. Riportai la squadra dove l’aveva lasciati il mio amico Zac, è stata una delle più belle soddisfazioni della carriera».

COSA PIACE DEL GIOCO DI ITALIANO – «Molte cose. Mi piace perché è diretto. È quello che ho tentato di fare io nella mia carriera. Sinceramente non sono un grande amante del possesso palla. A me piacciono le verticalizzazioni. Mi piaceva il calcio di Klopp, quello che andava dritto per dritto con tanta ripartenza e velocità. Anche Italiano sta andando in quella direzione con le sue idee».

IL FINALE DI CAMPIONATO – «Facciamo che questo finale sarà un po’ come la Parigi-Roubaix. Ci sono tratti di pavè importanti, ma è come quando le squadre stanno per entrare nella Foresta di Arenberg, mancano ancora i tratti di pavè a cinque stelle, il Carrefour de l’Arbre. Ci sarà bagarre per i posti importanti per la Champions. Il Bologna ha le energie per fare il massimo».