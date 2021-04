Gundogan rivela: «Una volta feci arrabbiare Klopp, mi urlò contro...»

Ilkay Gundogan ha rivelato un retroscena di quando vestiva la maglia del Borossia Dortmund e il suo allenatore Jurgen Klopp

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha rilasciato un’intervista a Marca dove ha svelato anche un retroscena su Jurgen Klopp quando entrambi erano al Borussia Dortmund.

«Una volta sono riuscito a far incazzare Jürgen Klopp. Avevamo una regola che se ti sentivi male prima di un allenamento, dovevi segnalarlo al medico della squadra. In questo modo avremmo evitato infortuni e Jürgen avrebbe saputo tutto il possibile. Una mattina ho sentito dolore al tendine del ginocchio. Ho detto al dottore ‘Non preoccuparti, posso allenarmi. Non è un problema’. Ma lui ha avvisato Klopp che mi ha detto: ‘Perché non mi hai mandato un messaggio’ Conosci la regola’. Io gli ho detto che stavo bene ma lui sapeva che stavo stringendo i denti per allenarmi. Mi ha lanciato uno sguardo e mi ha detto urlando ‘Fai quello che vuoi. Mi importa solo per te. Non voglio ti faccia male’».