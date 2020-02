Günes in vista di Euro2020: «Italia-Turchia sarà una grande occasione per noi» – VIDEO

Il ct della Turchia, Senol Günes, parla in vista di Euro2020: «Inaugureremo il torneo, non servono delle motivazioni»

Senol Günes, ct della Turchia, ha parlato in vista di Euro2020 dove affronterà nel girone eliminatorio l’Italia di Mancini, il Galles e la Svizzera. Ecco le parole del commissario tecnico a Goal.com

SPOSTAMENTI – «Sfortunatamente l’organizzazione non ci è stata assegnata perché la Turchia aveva fatto richiesta ai tempi di Platini. Non sono state assegnate partite alla Turchia e successivamente hanno diviso le partite in 12 città. Non l’ho trovato molto corretto, ma mi devo adeguare».

GIRONE – «Il nostro gruppo include l’Italia, il Galles e la Svizzera. La nostra prima partita è la gara inaugurale del torneo. E’ un’occasione per noi. Il fatto che i nostri avversari giocheranno in casa è un vantaggio per loro ma l’atmosfera della gara inaugurale darà ai giocatori anche uno stimolo per mettersi in luce. E la prima gara del torneo alla fine è solo una partita. E’ una partita che tutti possono vedere. Non servono motivazioni aggiuntive per un giocatore. Naturalmente vogliamo raggiungere un buon risultato in questo torneo ma ancor più importante del successo sportivo vogliamo giocare con il nostro stile di calcio in un’atmosfera di fair play e mostrarlo a tutti”».