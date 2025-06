Gyokeres Juve, parla il presidente dello Sporting: «Non abbiamo ricevuto una sola offerta per lui». L’annuncio

Gyokeres Juve, il numero uno dello Sporting sicuro: «Non abbiamo ricevuto una sola offerta per lui». L’annuncio del club portoghese

Il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, ha affrontato il tema del futuro di Viktor Gyokeres con dichiarazioni piuttosto decise ai microfoni di A Bola. Le sue parole hanno acceso ulteriormente l’attenzione sul bomber, già sotto osservazione da parte della Juventus per le dinamiche di mercato.

GYOKERES JUVE – «Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti non funzionano con me. Una cosa posso garantire: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel’ho mai permesso, e con questo gioco che sta facendo l’agente, la situazione non potrà che peggiorare. Oggi è l’11, che ore sono? Le 11:45? Fino ad oggi, lo Sporting non ha ricevuto una sola offerta per Viktor Gyokeres, né oggi né la scorsa estate.».