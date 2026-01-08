Haaland tocca quota 150 gol con il Manchester City: numeri da record del norvegese ma il primo posto nella classifica all-time…Dato eloquente

Haaland ha raggiunto i 150 gol con la maglia del Manchester City: numeri da record del norvegese ma la classifica all-time dei marcatori Citizens…

Erling Haaland continua a riscrivere i libri dei record con una voracità impressionante. Il rigore trasformato contro il Brighton ha sancito un nuovo, storico traguardo per il bomber norvegese: 150 gol con la maglia del Manchester City. Un’impresa titanica completata in sole 173 presenze, che lo rende il giocatore più giovane nella storia del club a toccare questa cifra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

A soli 25 anni, la “macchina da gol” di Guardiola non accenna a rallentare, avendo già messo a referto 26 reti in 27 partite in questa stagione e dopo aver recentemente festeggiato i 100 gol in Premier League (in 111 gare). Ora il mirino è puntato sulla classifica all-time dei marcatori dei Citizens: se il primatista Sergio Aguero (260) è ancora distante, l’ingresso nella top 5 è imminente. Nel giro di poche settimane, Haaland potrebbe superare icone del club come Joe Hayes e Billy Meredith (fermi a 152) e Colin Bell (153).

Curiosamente, nei giorni scorsi, proprio Haaland è stato protagonista di un piccolo “incidente” social. Pubblicando una foto con la leggenda della MMA Khabib Nurmagomedov in visita al centro sportivo, l’attaccante ha involontariamente inquadrato uno schermo sullo sfondo che svelava il mantra segreto dello spogliatoio: «Non ci arrendiamo. Ci adattiamo. Reagiamo. Trasformiamo gli insuccessi in soluzioni. Non siamo dei deboli. Siamo il Manchester City Football Club».

Tuttavia, nemmeno i numeri stratosferici del proprio numero 9 sono bastati al City per piegare il Brighton. L’1-1 finale rappresenta il terzo pareggio consecutivo in campionato per i campioni in carica, dopo quelli con Sunderland e Chelsea. Un mezzo passo falso che offre un assist all’Arsenal capolista: i Gunners, già avanti di 5 lunghezze, hanno ora l’opportunità di scavare un solco importante in caso di vittoria contro il Liverpool.

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET