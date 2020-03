Haaland elogia Ibrahimovic: «Mi piace la sua mentalità, segna ovunque»

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato della sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic

IBRAHIMOVIC – «Mi piace la sua mentalità e il suo modo di vedere e affrontare le cose. Ha sempre creduto in se stesso e la stessa cosa vale per me. Mi piace il suo spostarsi da un club all’altro, cambiando Paese e campionato. Non è facile farlo, ma lui segna gol ovunque e immediatamente. Siamo due attaccanti alti, ma abbiamo caratteristiche di gioco diverse. Non è facile fare paragoni».