Haaland racconta: «Segno tanto, poi vedo Mbappè e penso di poter fare di più»

Erling Haaland ha parlato al sito della Bundesliga dei suoi mesi al Borussia Dortmund dove sta segnando con una continuità spaventosa. Le parole del norvegese.

MODELLO – «Mio padre Alf-Inge è stato un grande modello per me. Mi sono sempre detto di voler diventare un calciatore professionista ed è quello che mi sono sempre ripetuto per tutta la mia vita. Cercare di fare meglio di lui è sempre stato un obiettivo che al momento non ho ancora raggiunto: lui ha giocato 34 partite con la maglia della Norvegia e circa 200 in Premier. A me manca ancora un po».

MBAPPE – «Il mio percorso è nulla rispetto a quello di altri. E’ vero, a Salisburgo ho segnato tanti gol, ma poi vedevo cosa faceva Mbappè in Ligue 1 e ho capito che nel calcio si può sempre raggiungere un livello più alto».