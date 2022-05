Hall of Fame calcio italiano, Conte: «Un orgoglio farne parte»

Hall of Fame Calcio italiano, Antonio Conte commenta il suo inserimento nella prestigiosa graduatoria. Le dichiarazioni

Antonio Conte ha commentato il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano.

LLE PAROLE – «Entrare nella Hall of Fame è motivo di grande orgoglio. Mi dispiace non essere lì ma purtroppo gli impegni col Tottenham me lo hanno impedito. Saluto i giurati e i premiati, ci sono tante persone con cui ho trascorso momenti indimenticabili. Alla Hall of Fame ho donato la mia maglia di USA ’94. Una bellissima avventura purtroppo terminata non al meglio. Concludo facendo un grande in bocca al lupo alla Nazionale».