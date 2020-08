Handanovic a Sky: «Siamo tranquilli per la finale, nessuna delle due è favorita»

Samir Handanovic ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia di Inter-Siviglia

FINALE – «Viviamo quest’incontro come gli altri da quando siamo a Düsseldorf. Stiamo bene, ci sentiamo positivi. Abbiamo consapevolezza del valore della finale, ma nulla di eccessivamente diverso rispetto alle partite precedenti, che abbiamo affrontato col giusto spirito. Ci sentiamo tranquilli».

FAVORITA – «Squadra favorita? A mio modo di vedere non c’è n’è una vera e propria sulla carta fra le due, a maggior ragione trattandosi di una gara secca. Il Siviglia forse ha più esperienza in ambito europeo rispetto a noi, ma ce la giochiamo entrambe a viso aperto. Questo è un punto di partenza per tutti noi, deve esserlo. Questo tipo di partite devono diventare un’abitudine per noi, lottando per trofei e palcoscenici importanti».