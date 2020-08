Handanovic non si nasconde: «Vincere un trofeo manca tanto a tutti»

Samir Handanovic ha parlato alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen: ecco le parole del portiere dell’Inter

Domani l’Inter affronterà ai quarti di Europa League il Bayer Leverkusen. Ecco le parole di Handanovic a Inter TV.

«Vincere un trofeo manca tanto a tutti, siamo qua per dare il nostro massimo e arrivare il più lontano possibile. Tutti sognano la vittoria ma bisogna prima passare la prossima partita. La semifinale vale tutto per noi, è una prova importante. Ogni partita che viene da qui in avanti è la più importante».