Hazard: «Dieta durante la quarantena? Cerco di non mangiare i muffin»

Eden Hazard ha parlato in un’intervista a RTBF di come sta passando la quarantena e di che dieta sta seguendo. Le parole del belga.

QUARANTENA – «Da quello che vediamo qui a Madrid nelle notizie non è qualcosa di terribile. Ma va bene e abbiamo un giardino e penso che ci siano molte persone che devono trascorrere momenti peggiori. Facciamo ciò che possiamo e giochiamo molto in giardino e i bambini seguono la scuola online. Ma non possiamo lamentarci».

FIGLI – «Se gioco a calcio con loro? Non posso insegnare loro molto perché, come dice qualcuno, cammino con una gamba e mezzo, ma cerco comunque di migliorare un po ‘la tecnica».

DIETA – «Per me è molto complicato! Ma cerco di non mangiare troppo, cerco di non andare in dispensa per i muffin, che ho accanto a me, ma non è facile».

ESERCIZI – «Continuo a lavorare molto con il fisioterapista online perché non può più venire perché si è ammalato e deve rimanere a casa. Abbiamo iniziato a lavorare dieci giorni fa, ma ora è a casa sua e mi invia video. Sono esercizi sul pavimento, lavoro per rafforzare la caviglia. Faccio quello che posso a casa».

CORONAVIRUS – «Non ho paura di prendere il coronavirus, soprattutto più di quanto possa trasmetterlo. Mi curerei, ci sono persone molto deboli che se lo prendessero sarebbe peggio per loro. Non ho paura, anche se so che è difficile che accada quando sei a casa»