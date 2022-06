Hazard non ha dubbi: «Pallone d’Oro a Benzema. Courtois tra i primi 5 o 10»

Eden Hazard, attaccante in forza al Real Madrid, ha parlato dell’assegnazione del prossimo Pallone d’Oro: le dichiarazioni

Ai microfoni di La Derniére Heure, Eden Hazard ha parlato così del prossimo Pallone d’Oro.

LE PAROLE – «Sarà Karim Benzema, non c’è dubbio, credo. Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Sadio Mané hanno disputato un’ottima stagione, ma se si tiene conto di tutto, al 99% sarà Karim. Ha vinto anche la Nations League. Dopo con i vot non si sa mai, ma non bisogna dimenticare che Karim è stato decisivo agli ottavi, ai quarti e in semifinale. Se Thibaut fosse stato decisivo ai quarti e alle semifinali così come lo è stato in finale, avrebbe potuto conquistare il Pallone d’Oro. Ma sarà tra i primi 5, o 10, questo è certo».