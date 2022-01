Hellas Verona, Caprari: «Qui ho trovato il posto giusto, sento la fiducia di tutti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluca Caprari dell’Hellas Verona, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: le sue dichiarazioni

Gianluca Caprari, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

GOL E SALVEZZA – «Tanti gol? Era il mio obiettivo a inizio stagione, oltre naturalmente a quello primario che è la salvezza. Diciamo che sono vicino a tutti e due».

MATURAZIONE – «Penso di aver trovato il posto giusto al momento giusto. Compagni, società, tifosi: sento la fiducia di tutto l’ambiente e spero di ripagarli».

TUDOR – «Prima della gara mi ha parlato dieci minuti, dato consigli e caricato. Cerco di prendere alla lettera quello che mi dice».

LAVORO – «Magari prima mi accontentavo, adesso Tudor mi ha aiutato a capire che devo essere sempre concentrato. Per dire: un tempo questo doppietta mi avrebbe fatto sedere sugli allori, adesso per me è già il passato».

