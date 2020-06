Hellas Verona Salcedo, gli scaligeri vogliono prolungare il prestito al 2021. E l’infortunio al ginocchio è ormai alle spalle

L’infortunio è ormai alle spalle, Salcedo vuole assolutamente riprendersi il Verona e tornare a correre in vista della ripresa, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il giocatore è in prestito, ma il club scaligero vuole assolutamente prolungare l’accordo anche per la prossima stagione. Sarà un momento di riscatto per il calciatore che vuole riprendersi il Verona e la massima serie.