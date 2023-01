Hellas Verona, Sogliano: «Bocchetti e Zaffaroni si completano per caratteristiche»

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato del momento del club gialloblù nel campionato di Serie A

Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha parlato a Telenuovo.

PAROLE – «Ho trovato un gruppo scalfito dopo 10 sconfitte di fila e la sosta ci è servita anche per ridare orgoglio alla squadra. Siamo tutti consapevoli che la sfida è difficile, ma può succedere di tutto. Dobbiamo fare una grande partita con il Lecce. Ci sono state delle buone prestazioni e non era scontato che fosse così dopo tutte quelle gare perse, ma occorre fare di più. In Bocchetti ho trovato una persona umile che ha voglia di crescere e di carattere. Gli abbiamo affiancato un uomo leale e tra i due si è creato un buon feeling. Capiscono di calcio e per caratteristiche si completano».