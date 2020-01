Hellas Verona, ufficiale la cessione di Crescenzi alla Cremonese: la nota

Hellas Verona, ufficiale la cessione di Alessandro Crescenzi alle Cremonese. Ecco il comunicato ufficiale dei gialloblù

È ufficiale la cessione da parte dell’Hellas Verona in favore della Cremonese di Alessandro Crescenzi. A comunicarlo è la stessa società gialloblù attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito:

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad U.S. Cremonese – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Crescenzi, terzino sinistro classe 1991 che nella corrente stagione non è stato impiegato in maglia gialloblù in gare ufficiali».